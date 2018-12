Le Ter inauguré le 14 janvier

Le Train express régional (Ter) sera bien inauguré le 14 janvier 2019. L’annonce est faite par le ministre délégué en charge des Affaires ferroviaires. Abdou Ndéné Sall révèle, par ailleurs, que la deuxième rame de train est arrivée dimanche dernier à Dakar, et rassure que le délai sera respecté. «Les travaux avancent au rythme que nous voulons et que, vraiment, nous tenons au délai. Et le lundi 14 janvier, le Ter sera inauguré. Le Président de la République, Macky Sall, fera le premier voyage en train entre Dakar et Diamniadio», a-t-il précisé sur la Rfm. Il poursuit : «Tout est prêt. Nous n’avons pas de problème par rapport aux travaux.