Terrorisme: 343 attentats et 2.600 victimes recensés en Afrique

Environ 343 attentats terroristes ont été recensés en Afrique ayant entrainé au moins 2.600 victimes, soit 22 fois plus qu’une Europe en 2017, a annoncé le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita. En termes d’effectifs, le plus important groupe affilié à Al-Qaida se trouve actuellement en Afrique, avec plus de 6.000 combattants. Les éléments affiliés à ce groupe en Afrique de l’Ouest seulement sont estimés à 3.500 combattants, a relevé le ministre marocain, qui s’exprimait à l’ouverture, mardi à Skhirat (région de Rabat) de la Réunion régionale des directeurs politiques de la Coalition mondiale contre Daech portant sur la menace de ce groupe terroriste en Afrique