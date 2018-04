Terrorisme : Les Confessions d’Imam Ndao

Imam Ndao parle ! «Je n’ai rien à me reprocher. L’État du Sénégal sait que je n’ai rien à me reprocher. Je suis calme et serein », a-t-il confié à son avocat Me Moussa Sarr. «Ce pouvoir est passager. Mon devoir est d’aider ces jeunes, de les former et de les assister. Je prends cette situation avec foi. Je n’en veux à personne », dit-il, résigné, avant d’ajouter : «Quelle que soit l’issue de mon procès, je continuerai à faire ce que j’ai à faire pour mon pays et pour les jeunes ». Face à la presse hier, son avocat Me Moussa Sarr par ailleurs, coordonnateur du collectif des avocats de l’imam Ndao, a invité le représentant du ministère public à requérir l’acquittement mais aussi à présenter solennellement les excuses publiques de l’État à leur client, accusé et emprisonné à tort. « On ne condamne pas quelqu’un sur la base de soupçons. Mais, on condamne une personne sur la base d’une faute qu’il a commise. Nous espérons que ce parquet qui l’a arrêté tirera toutes les conséquences pour faire un réquisitoire d’acquittement pour l’imam.