Terrorisme : Le délibéré d’Ousseynou Diop renvoyé

L’étudiant Ousseynou Diop, n’a pas fait face au juge. Son délibéré prévu hier mardi 22 janvier devant le tribunal correctionnel, a été renvoyé au 13 février prochain. Ousseynou Diop, étudiant en physique et informatique à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui bénéficie d’une liberté provisoire, est accusé d’actes de terrorisme, de menace et d’apologie du terrorisme. Il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt suite à un post sur les réseaux commentant la tuerie au Bataclan, en 2015.