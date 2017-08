Terrorisme- Une menace « imminente » à Dakar

Selon une note des autorités américaines transmise hier à ses ressortissants vivant au Sénégal, des Jihadistes seraient prêts à commettre des attentats dans la capitale Dakar. Leur passage à l’acte serait « imminent ».

Les Etats-Unis ont fait tomber, hier, en fin soirée une note d’alerte à leurs ressortissants vivant à Dakar. Dans cette note, les autorités américaines conseillent à leurs ressortissants d’éviter les lieux touristiques et publics. En effet ils auraient en leur possession des écoutes et autres communications mentionnant des attaques terroristes en préparation à Dakar. Ce message a abondamment circulé sur les réseaux sociaux et téléphones portables. Voilà de quoi donner la trouille non seulement aux occidentaux qui vivent dans la capitale mais aussi à tous ceux qui y vivent. De graves menaces terroristes planent donc sur le Sénégal, à la lecture de ce message qui donne franchement froid dans le dos. Les lieux fréquentés par les occidentaux, qui sont en général la cible des terroristes, font-ils l’objet d’une surveillance particulière ? En tout cas sur le terrain, pour le peu que l’on constate, il n’y rien de visible. Allons-nous attendre que le cœur du pays soit frappé pour que l’on réagisse ? Il serait bon que des mesures de sécurité les plus accrues soient prises à présent pour dissuader ces tueurs sans foi, plutôt que de croire que ce genre de faits dramatiques et tragique n’arrivent qu’aux autres. On comprend l’attitude de nos autorités qui ne veulent, sans doute, pas apeuré les habitants de ce pays en s’enfermant dans un silence. Mais en pareille circonstance, n’est-il pas judicieux de donner des consignes et d’indiquer la conduite à tenir ? L’alerte susmentionnée n’a rien d’un bluff. Le danger est réel et il est bon de l’anticiper à travers des mesures concrètes.

M BA