Terrorisme présumé : Ibrahima Ly Condamné à 15 ans de travaux forcés, Assane Camara relaxé

REWMI.COM- Le verdict du procès pour terrorisme mettant en cause le franco sénégalais Ibrahima Ly et l’étudiant Assane Camara est tombé ce lundi. Le premier nommé est condamné à 15 ans de travaux forcés tandis que le second est relaxé. Ils sont tous les deux poursuivis pour apologie du terrorisme, association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et complicité de finance du terrorisme pour Assane Camara. Le procureur Aly Ciré Ndiaye de la chambre criminelle spéciale de Dakar avait requis une peine de travaux forcés à perpétuité contre Ibrahima Ly et 5 ans de prisons ferme contre Assane Camara. Ce dernier agé de 25 ans a été dénoncé par sa mère en janvier 2016. Elle a dit à la Division des investigations criminelles (DIC) que son fils, étudiant à l’université de Sherbrooke (Québec, Canada), a rejoint la Tunisie pour faire le Djihad. Elle avait également dit aux enquêteurs que son fils fréquentait des Afghans, des Pakistanais dans une sorte de mosquée baptisée «Sahaba» au Canada, où il était d’ailleurs imam adjoint.