Terrorisme au Sénégal : Imam Ndao, l’arme retrouvée chez lui, les vidéos sur le djihad, la décapitation

Imam Ndao a été, hier, à la barre de la chambre criminelle. Aux côtés de ses nombreux souteneurs, il a répondu aux questions du tribunal sur les faits de terrorisme qui lui sont reprochés. Il les a tous nié avant de donner sa vérité des faits.

L’un des plus célèbres accusés dans l’affaire de terrorisme au Sénégal a été entendu, hier, par la chambre criminelle de Dakar. Il s’agit de l’Imam Ndao. Né le 06 mai 1960, marié à quatre épouses et père de 17 enfants, il est maitre coranique et également cultivateur. Il a été attrait à la barre pour actes de terrorisme par menace ou complot, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux dans le cadre du terrorisme en bande de terrorisme, actes de terrorisme par association de malfaiteurs et détention d’armes sans autorisation. Devant le prétoire, il a nié les faits qui lui sont reprochés. Une présentation de l’accusé a permis de savoir que l’Imam est entré au daara de Coki en 1967 alors qu’il avait 7 ans. Il a mémorisé le Coran en fin 1970 avant d’intégrer le daara de Ndiarème pour approfondir ses études. Il a également fait une formation de deux ans avec la Ligue mondiale islamique. Par la suite, il a créé son daara en 1990. Imam Ndao anime des conférences et des séminaires religieux. Son daara se trouve à Ngane extension (Kaolack) et compte entre 300 à 400 élèves. Il exerce aussi des activités agricoles qui permettent de prendre en charge les élèves. Ces potaches qui sont issus de familles aisées, payent mensuellement là où ceux qui sont des cas sociaux apprennent gratuitement. Concernant ses relations avec les Kaolackois, il a soutenu : « j’entretiens de bons rapports avec les autorités locales de Kaolack. Je les invite tout le temps aux conférences que j’organise. Quant aux autorités étatiques, elles ne m’ont jamais apporté leur soutien. Je fonctionne avec mes propres moyens. »

Ce que pense Imam Ndao de l’attaque de la mosquée de Diourbel

Sur une question de savoir est-ce qu’il connait Matar Diokhané, Imam Ndao a répondu par l’affirmative, avant de dire que : « un jour, on m’a donné un tract au Stade Amadou Barry de Guédiawaye. Je l’avais lu en intégralité, c’était signé Matar Diokhané. Il appelait à l’unité de tous les musulmans, sans distinction. J’avais davantage estimé Matar Diokhané parce que cela devait être notre rôle au Sénégal ». C’est sur ces entrefaites que ses souteneurs ont réagi avec des « Allahou Akbar ». Le président les a rappelé à l’ordre en leur disant qu’il ne doit y aucune signe d’approbation ou d’improbation dans la salle. Et l’accusé de poursuivre : « mes parents étaient des Tidianes. Mais moi, après mes études, j’ai décidé de travailler pour toutes les confréries, pour l’Islam de manière générale. Je suis membre de la Ligue des imams et des prédicateurs du Sénégal. Je suis un représentant de l’Islam sur terre». Il a été interpellé sur les évènements de Diourbel et a répondu : « je connais très bien Imam Abdou Karim Ndour. Après que sa mosquée a été attaquée, il m’a joint au téléphone pour m’informer que les assaillants ont promis de revenir pour brûler sa maison. Je lui ai demandé de saisir la police. Le dimanche, j’ai fait convoquer 8 jeunes de mon daara pour leur demander d’aller apporter leur soutien à Imam Ndour. Cependant, je leur avais demandé de ne pas utiliser la violence. Aussi, j’avais joint tous les membres de la Ligue pour les mettre au parfum de la situation. Ensemble, nous sommes allés voir Serigne Mountakha pour trouver une solution à ce problème. Ce dernier, très occupé par les préparatifs du Magal, nous avait mis en rapport avec Serigne Soulèye Gaye qui nous avait reçus. Il nous avait assuré que les jeunes mourides n’allaient plus attaquer la mosquée. C’est tout ce que je connais des évènements de Diourbel ». Il a précisé qu’il n’a jamais été au courant que de jeunes sunnites s’étaient réunis pour organiser un plan de riposte après l’attaque de la mosquée d’Imam Ndour.

« On ne peut pas implanter la charia au Sénégal sans la volonté du peuple »

Revenant sur sa relation avec Matar Diokhané, Imam Ndao a indiqué : « on s’est connu alors qu’il était au collège. Il est venu me voir pour me dire qu’il voulait approfondir ses études coraniques. J’ai été touché par son acte parce qu’il était rare de voir un jeune de son âge poser un acte pareil. Par la suite, il fréquentait régulièrement la mosquée. Je ne connais pas ses parents ». Le Président lui a demandé est-ce qu’il avait l’intention de vouloir instaurer la charia au Sénégal. Il a rétorqué : « on ne peut pas implanter la charia au Sénégal sans la volonté du peuple. Il n’y a pas de contrainte en matière de religion. Nous faisons nos sermons pour rappeler les recommandations divines, après les gens sont libres de les suivre ou non. Aucune loi ne peut s’appliquer au Sénégal sans la volonté du peuple sénégalais ». S’agissant des billets d’euro reçus de l’accusé Ibrahima Diallo, Imam Ndao se veut clair : « l’accusé Ibrahima Diallo m’avait prêté 1500 euros. Il m’avait aussi confié 25 billets de 500 euros. Tout a été écrit sur du papier. Je ne l’avais pas interrogé sur la provenance de cet argent et je savais qu’Ibrahima Diallo venait du Nigéria. Je ne lui avais non plus demandé ses activités là-bas. C’est 5 jours après qu’il m’a remis l’argent que j’ai été arrêté par la gendarmerie ». Et l’accusé de poursuivre : « deux heures après qu’Ibrahima Diallo m’a remis l’argent, Coumba Niang est venu chez moi. Elle m’avait informé qu’un homme l’avait jointe au téléphone pour l’informer de l’arrestation de Matar Diokhané. Selon elle, l’homme réclamait de l’argent pour la libération de son époux et pour cela, il fallait qu’elle voyage au Nigéria. Je l’en avais dissuadée ». Il ajoute : « Coumba Niang m’avait aussi fait savoir que Matar Diokhané lui avait confié de l’argent et elle en avait donné un montant à Ibrahima Diallo. Je lui avais signifié qu’elle avait commis une erreur car elle ne devait pas donner l’argent sans l’aval de son époux, quelle que soit l’autorité qui lui en demanderait ».

Des documents, des appareils téléphoniques, des tablettes et un ordinateur saisis chez l’Imam par les enquêteurs

C’est dans ces circonstances que le juge a rappelé à Imam Ndao les propos de Coumba Niang à l’enquête : « Imam Alioune Ndao m’avait fait savoir que Ibrahima Diallo était de passage chez lui et ce dernier lui avait prêté de l’argent. Je lui ai fait savoir que j’ai donné 15 millions de francs Cfa à Ibrahima Diallo qui était en route pour la Gambie. Imam Ndao m’avait demandé qu’il allait appeler Ibrahima Diallo pour qu’il veille sur cet argent, même au prix de sa vie ». Le mis en cause a soutenu que la dame s’est trompée dans sa déclaration. « Quelle est votre conception du djihad ? », a lancé le juge. « Je n’ai pas une autre conception du djihad à part celle que j’ai appris dans le Coran. Djihad c’est faire des efforts dans la religion. Comment ? En renforçant ses connaissances islamiques, en travaillant durement pour le bien de sa famille, en donnant l’aumône aux pauvres. Le djihad par la force est l’apanage de l’Etat », a-t-il répondu. Sur une question de savoir est-ce qu’il enseignait le djihad, il a répondu que poser cette question à un professeur d’arabe, c’est comme si on demandait à un prof de maths s’il enseignait l’addition et la soustraction. Par ailleurs, le juge a aussi rappelé à l’imam : « au moment de la perquisition chez vous, les gendarmes ont saisi des documents, des appareils téléphoniques, des tablettes et un ordinateur. Dans votre ordinateur, les enquêteurs ont trouvé une trentaine de vidéos qui portent sur la décapitation, sur Boko Haram, sur le djihad, sur l’Etat islamique ». Imam Ndao de répondre : « c’est des centaines de vidéos. Je suis un chercheur. Tout ce qui se passe dans le monde m’intéresse. J’ai fait des recherches sur l’Etat islamique, sur Israël, sur Al-Quada, sur Afghanistan, sur la Birmanie, sur la Centrafrique, l’Iran, l’Iraq. Je ne sais pas pourquoi parmi ces centaines de vidéos on n’a voulu en sélectionner que 30 seulement ».

Une vidéo « horreur » au tribunal

Ainsi, le tribunal a-t-voulu diffuser des Cd qui ont été saisis chez Imam Ndao. Les avocats de la défense indiquent que ces Cd ne leur ont jamais été communiqués. Mieux, les robes noires estiment que si diffusion de Cd il doit y avoir, il faut la diffusion de toutes les vidéos. En réponse aux avocats, le juge Samba Kane a précisé que la Chambre n’est pas partie au procès. Mais, il rappelle : « avant ce procès, nous avions tenu une conférence. Vous (les avocats) aviez exprimé le besoin d’avoir le dossier. Je vous avais promis de vous communiquer la version intégrale du dossier et c’est ce que j’ai fait sur une clé USB de 32G, sur fonds propres. Et, la clé que je vous ai remis contient le fichier du dossier Imam Ndao et les 11 Cd ». La vidéo a été donc diffusée et c’est sur l’Etat islamique. Elle montre la riposte des sunnites qui, selon Imam Ndao, ont été attaqués. Dans cette vidéo, on peut voir des civils détenus par des combattants, certains sont criblés de balle, d’autres sont décapitées. Des militaires syriens arrêtés par les combattants, sont ligotés avant d’être exécutés. Des personnes sont purement et simplement massacrées. Il faut dire qu’au moment de la diffusion de la vidéo, les âmes sensibles ont quitté la salle parce que ne pouvant plus supporter l’horreur. Interrogé sur cette vidéo, Imam Ndao a soutenu qu’il a commencé ses recherches sur l’Islam depuis la guerre d’Afghanistan. « Je fais des recherches sur tous les évènements qui touchent l’Islam. Je ne comprends pas pourquoi on veut sélectionner les vidéos qu’il faut diffuser », a-t-il répondu. Le juge de lancer : « à quelle fin vous avez téléchargé cette vidéo dans votre ordinateur ? » Imam Ndao de rétorquer: « c’est pour ma connaissance personnelle. C’est une obligation pour moi de savoir ce qui se passe chez tous les musulmans du monde. Selon moi, on ne règle pas un problème par la force. Je n’avais pas l’intention de diffuser ces images pour un public précis. J’ai téléchargé la vidéo sur Google».

« L’attentat des moines du Tibet a été provoqué par un homosexuel »

Toutefois, il a soutenu que beaucoup de ses élèves sont présents dans la salle. Personne d’entre eux n’a songé à faire le djihad. « En plus, si je prônais le djihad, je serais le premier à descendre sur le terrain. Mon discours est très clair. Je ne peux pas concevoir que ces tueries soient commises par des musulmans. (…) et, ce ne sont pas les musulmans qui commettent les actes terroristes. L’attentat des moines du Tibet a été provoqué par un homosexuel. C’est ce même homosexuel qui avait provoqué l’attentat à l’aéroport de Paris. Il recrute des jeunes pour les inciter à faire des attentats », a déclaré Imam Ndao. « Est-ce que vous aviez des armes ? », a demandé le juge à Imam Ndao qui a répondu : « j’avais un pistolet artisanal. Je l’ai acquis parce que je suis agriculture. J’ai un cheptel à sauvegarder. J’avais décidé de chercher une autorisation de port d’armes. Cette arme c’est pour ma sécurité. Je savais que je ne devais pas détenir une arme sans autorisation. Les munitions qui ont été trouvées sur place sont celles de l’arme ». « Est-ce qu’ils n’ont pas trouvé une autre arme ? », a encore demandé le Président du tribunal. « L’autre pistolet ne marchait pas », a-t-il répondu. Selon toujours le Président du tribunal, il y a également des seringues qui ont été trouvées dans sa chambre et s’est interrogé sur leur utilisation. Et l’Imam de clarifier que c’était pour vacciner ses poussins.

Cheikh Moussa SARR