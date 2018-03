Testament de Johnny : Laura Smet et David Hallyday avaient déjà touché leur héritage de son vivant

« Déjà reçu leur dû par le passé »

En effet, en trois ans seule­ment, Johnny Hally­day aurait rédigé pas moins de trois testa­ments. RTL rapporte avoir visionné le dernier testament, qui a été signé en juillet 2014 devant un notaire de Los Angeles. Apparemment, les quatre pages en anglais expliquent pourquoi le chef de famille n’a pas souhaité donné d’héritage à Laura Smet et David Hally­day, privilégiant Laeticia Hallyday et leurs filles, Jade et Joy.

Et pour cause, selon leur père, Laura et David auraient « déjà reçu leur dû par le passé » et que de fait, ils devaient « accepter que leur part d’héritage soit diminuée des montants déjà reçus ».

En détail, on apprend que pour Laura Smet, Johnny avait apporté en 2003, 442.000 euros pour l’achat d’un appartement rue du Cherche Midi. En 2007, il avait ajouté 450.000 euros pour un autre appartement, rue Bonaparte. Laura Smet recevait aussi depuis 2004, par virement bancaire, environ 5.000 euros mensuels, ce qui signifie 800.000 euros rapporté à aujourd’hui.

Laeticia Hallyday lynchée

Quant à David, son fils aîné, le rockeur l’aurait aidé à rembourser un redres­se­ment fiscal de deux millions de francs dans les années 90. Johnny lui avait également légué en 2002 sa part de la maison où il avait vécu avec Sylvie Vartan : la Villa Montmorency, évaluée à l’époque à 3 millions d’euros (qui vaut aujourd’hui 10 millions d’euros).

Des nouvelles qui devraient sans doute calmer les haters, qui s’en prennent à Laeticia Hallyday sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours…