TÊTE DE LISTE DE MANKOO : Le PDS tire à hue et Initiative 2017 à dia

Apparemment ça ne sent pas rose à Mankoo Wattu Sénégal qui est récemment mise sur pied pour battre Macky Sall aux prochaines élections législatives. Mais le hic de cette coalition reste la tête de liste qui est disputée entre le camp d’Abdoulaye Wade PDS et Initiative 2017 dirigée par Khalifa Sall.

Alors que l’opposition se réunit pour infliger au président Macky Sall une défaite écrasante aux prochaines élections législatives, la tête de liste est disputée par les camps majoritaires : Parti Démocratique Sénégal (PDS) et Initiative 2017. Selon le camp de l’ancien président de la République, le Pds est la formation politique majoritaire et ce serait la position d’Abdoulaye Wade et de son fils, Karim. En contrepartie, pour Initiative 2017, Khalifa Sall est la personne la mieux placée pour diriger la liste de la coalition.

Selon les échos, la tête de liste ne devra pas présenter sa candidature à l’élection présidentielle de 2019. En clair, le quotidien nous apprend : « les leaders sont convaincus que s’il n’est pas condamné, Khalifa Sall compte se face à Macky Sall dans deux ans ». De l’autre camp, si les différentes propositions étaient abordées jeudi, 24 mai, les libéraux auraient déjà bouclé leurs pré-investitures dans les 45 départements. Et d’ajouter que des commissaires ont été envoyés dans les différents départements du pays et même dans la diaspora. Le hic ne rend-elle pas vulnérable de la coalition ?

Safiyatou Diouf