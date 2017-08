La tête de liste départementale « Joyyanti » d’Abdoul Mbaye vole 10 millions à sa patronne

La tête liste départementale de la coalition Joyyanti Sénégal d’Abdoul Mbaye s’est mis dans de sale drap. Ce dernier est accusé d’avoir volé à sa patronne une somme de 10 millions. Selon les enquêteurs, il finit par confirmer avoir dérobé les chèques de celle-ci, envoyant quelqu’un récupérer l’argent.

C’est un peu marrant mais vrai ! La tête de liste départementale de la coalition Joyyanti Sénégal d’Abdoul Mbaye aurait volé à sa patronne, Me Diop une somme de 10 millions. D’après l’Observateur, voulant se laver de ces accusations, il affirme avoir effectué les retraits sur ordre de sa patronne. Mais ce qui ne convainc point les enquêteurs qui ont découvert que la comparaison du spécimen de la signature de la dame et les signatures sur les chèques révèlent des anomalies. D’après toutes ces incohérences notées, Pape Médoune Seck finit par avouer les faits qui lui sont reprochés tout en déclarant avoir dérobé les chèques et envoyé quelqu’un récupérer l’argent.

Ce n’est pas tout, le clerc du notaire aurait confié aux enquêteurs, dans les colonnes de l’Observateur, avoir utilisé une partie des montants dérobés pour la pré-campagne et pour la campagne des législatives du 30 juillet. Selon les enquêteurs, la victime s’est rendu compte des retraits frauduleux durant le mois de ramadan. En se présentant à la banque pour une opération, elle apprend que son compte était vide. Lorsqu’elle demande à consulter son relevé de compte, elle découvre qu’un certain Ousmane Faty Cissokho a effectué plusieurs retraits. Ce dernier et Pape Médoune Seck ont été déférés ce mardi.

Safiyatou Diouf Ndiaye