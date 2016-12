Thaïlande : deux bébés orang-outans sauvés des griffes de trafiquants via WhatsApp

0

Informateur anonyme. C’est un informateur anonyme qui avait alerté les policiers sur cette petite annonce offrant à la vente ces deux bébés singes âgés de moins d’un an et appartenant à une espèce protégée. Les policiers ont alors contacté les vendeurs par la messagerie WhatsApp, a précisé le directeur adjoint du parc national de Thaïlande, Adisorn Noochdumrong. « Ils se sont mis d’accord sur un prix de 700.000 baht (18.500 euros) et ont transféré 100.000 baht d’accompte sur un compte bancaire appartenant à un Thaïlandais ».

Livrés en taxi. Les officiers en civil ont finalement récupéré les animaux le 21 décembre, près d’un supermarché de Bangkok, une fois la livraison des deux petites boules de poils effectuée par un chauffeur de taxi. Arrêté, le chauffeur de taxi a finalement été libéré, ayant pu prouver qu’il ne faisait pas partie du gang de trafiquants. « En ce qui concerne les vrais trafiquants, l’enquête est toujours en cours », a précisé Anothorn Srithongbai, policier membre du service de protection des animaux sauvages.La Thaïlande, carrefour de contrebande d’animaux. Les orang-outans sont originaires de Malaisie et d’Indonésie mais font souvent l’objet de trafics à travers l’Asie du sud-est, que ce soit pour échouer dans des zoos privés ou comme animaux de compagnie. La Thailande a longtemps été un carrefour de contrebande d’ animaux sauvages à destination de marchés comme le Vietnam ou la Chine.