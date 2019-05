Thé noir : il aide à perdre du poids !

my new photos with teabag:

Pinterest Une étude menée par des chercheurs de l’université de Los Angeles et publiée dans la revue scientifique European Journal of Nutrition souligne une découverte qui pourrait aider à lutter contre l’obésité. Le thé noir pourrait favoriser la perte de poids. Ce sont les polyphénols contenus dans cette boisson qui en seraient responsables en favorisant la croissance des bactéries intestinales “anti-obésité”. Des souris au régime Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont étudié plusieurs groupes de souris ayant reçu une alimentation différente. À l’issue de 4 semaines de tests, les résultats ont parlé : les souris consommant du thé noir avaient perdu du poids, leur flore intestinale a été modifiée. En outre, pour conserver les vertus nutritionnelles du thé, mieux vaut le préparer… au micro-ondes ! Pour autant, il ne s’agit pas d’un aliment miracle. Rien de tel qu’une alimentation équilibrée et de l’exercice régulier pour être en bonne santé ! Partager Facebook

