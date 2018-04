The Voice truqué ? Une candidate emblématique explique comment le télé-crochet est faussé !

Il y a quelques semaines, une story Instagram de Manon demi-finaliste de The Voice saison 3 est totalement passé inaperçue alors qu’elle aurait pu faire débat sur les réseaux sociaux. Heureusement, la Team Public l’a vu et on vous raconte tout !