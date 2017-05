The Walking Dead : un acteur menacé de mort quitte les réseaux sociaux

Certains fans ont parfois du mal à distinguer un(e) comédien(ne) du personnage qu’il incarne. C’est désormais aussi le cas de Josh McDermitt, l’interprète du personnage d’Eugène dans la série The Walking Dead. Les fans lui en veulent tout particulièrement après le ralliement apparent, en saison 7, d’Eugène à Negan (Jeffrey Dean Morgan), le tueur à la batte. Pour Josh McDermitt, les « classiques » insultes sur les réseaux sociaux auraient peu à peu changé de nature pour devenir, de manière assez effrayante, carrément des menaces de mort. Exaspéré et inquiet, le comédien en a eu assez et décidé de fermer la totalité de ses comptes sur les réseaux sociaux. Il a, au préalable, publié un message vidéo sur les réseaux sociaux.

Josh McDermitt’s last FB Live Stream before he deactivated all of his social media. Proof of death threats #JoshMcDermitt #deaththreats pic.twitter.com/jS8zRgvxIW

Josh McDermitt explique : « Ne m’envoyez pas des menaces de mort parce que je vais aller porter plainte contre ces con** chez les flics. J’en ai marre ! Vous pouvez haïr Eugene, je m’en moque. Je pense que, tout bien considéré, vous avez tort, mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais si vous commencez à dire « J’espère que tu vas mourir », je ne sais pas si vous parlez de Josh ou d’Eugene. […] Arrêtez de vous plaindre de tout sur Internet. Passez du temps avec votre famille, vos amis ou vos aimés. Décollez-vous un peu d’Internet !«

Josh McDermitt a par ailleurs annulé toutes ses prochaines apparitions dans des conventions de fans, notamment le Comic Con de Detroit à la mi-mai 2017. Officiellement, il s’agit de « problème d’emploi du temps », plus probablement d’une des conséquences de la décision du comédien.

Pour les téléspectateurs qui l’ont ratée, la saison 7 de The Walking Dead sera par ailleurs rediffusée en France sur OCS à compter du 21 mai 2017.

yahoo.fr