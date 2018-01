The Weeknd : Il flingue H&M et met fin à ses collaborations avec la marque !

Les premières conséquences de la publicité malheureuse et jugée comme étant raciste pour un pull-over de la firme H&M se font déjà sentir.

Le chanteur canadien The Weeknd a fait part de son malaise et de son intention de ne plus collaborer avec la marque. The Weeknd a partagé son point de vue sur Twitter le 8 janvier en expliquant : » Je me suis levé ce matin choqué et embarrassé par cette photographie. Je suis profondément offensé et je ne travaillerais plus avec H&M à l’avenir « .

The Weeknd avait collaboré avec la firme en 2017, en posant pour des publicités et en apportant certains design à des vêtements.

H&M a d’ores et déjà offert son mea culpa après la publicité tant décriée, expliquant » s’excuser sincèrement pour avoir offensé des personnes avec ce haut à capuche imprimé « , ajoutant que « l’image a été enlevée de tous les sites internet » et que « le produit ne sera pas mis en vente aux États-Unis « .Pour rappel, H&M a créé la polémique en proposant un pull-over qui portait l’inscription » Coolest monkey in the jungle « , » le singe le plus cool de la jungle « , porté sur la publicité par un jeune enfant noir.