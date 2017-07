AU THEATRE SENEGALAIS : Réalité ou fiction ?

REWMI.COM- Dans un pays normal, l’affaire dite de la mule supposée de Karim Wade mériterait et aurait toute l’attention du peuple vu sa gravité. Non seulement l’on parle de centaines de milliards, mais elle survient à un moment particulier. Le Sénégal vient de perdre le partenaire qatari qui, s’il le voulait, jouerait avec l’encombrant (pour Macky Sall) colis qui avait atterri sur son sol nuitamment à l’insu du peuple pour qui justice devrait être rendu dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Alors, nos autorités ne sont-elles pas en train d’anticiper sur une probable attaque de ce genre du Qatar ? Une mise en scène n’est pas aussi à exclure, nos dirigeants nous ayant habitué à une théâtralisation de choses sérieuses. L’approche de la présidentielle et les législatives prévues dans un peu plus de 20 jours, permettent de douter de la fiabilité de l’affaire traitée particulièrement sur le plan médiatique par deux organes réputés proches de l’état. La seule chance d’en savoir davantage reste la plainte annoncée par le camp du fils de l’ancien président. Et si la sortie de prison de ce dernier relève vraiment d’un » Deal », difficile sera le chemin pour ceux qui voudront tordre le bras étatique afin de faire dire la vérité, rien que la vérité.

Domou rewmi