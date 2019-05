Theresa May annonce sa démission

Britain's Prime Minister Theresa May announces her resignation outside 10 Downing street in central London on May 24, 2019. - Beleaguered British Prime Minister Theresa May announced on Friday that she will resign on June 7, 2019 following a Conservative Party mutiny over her remaining in power. (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

La voix étranglée par l'émotion, Theresa May a annoncé, vendredi 24 mai dans une allocution prononcée devant le 10 Downing Street, qu'elle démissionnerait le 7 juin de son poste de cheffe du Parti conservateur. Elle reste à son poste de première ministre jusqu'à l'élection par les Tories de son successeur. Au bord des larmes, elle a exprimé, « un profond regret de ne pas avoir été capable de mettre en œuvre le Brexit ».Vingt-neuf ans après Margaret Thatcher,… Theresa May avait été élue par les députés du parti après le référendum sur le Brexit, en 2016. David Cameron, qui avait initié le processus, avait démissionné dès le lendemain du résultat du vote pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

