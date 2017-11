Thèse de Doctorat à l’université de la Laguna de Tenerife : Mbaye Bâ explore l’implantation future du tourisme médical au Sénégal

Une implantation prochaine du tourisme médical dans le littoral sénégalais. C’est ce que laisse entrevoir l´étudiant Mbaye Bâ qui a défendu, à l´Université de La Laguna de Tenerife (Espagne), sa thèse de Doctorat sur ce sujet. « Le travail du Dr Bâ a exploré les deux possibilités existantes du tourisme de santé », lit-on dans une note transmise par le récipiendaire. Il s’agit de « la partie médicale dans laquelle le voyage a lieu pour entrer dans un établissement de santé et y recevoir un certain type de traitement, et celle de bien-être comprenant toutes les activités de la balnéothérapie, du Spa, de la relaxation… qui est la partie la plus liée au tourisme ». Le Sénégal, pays d’origine de Mbaye Bâ qui a étudié la Philologie espagnole à l´Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ne développant, pour le moment, « aucune stratégie pour l´implantation et le développement du tourisme de santé », le désormais docteur a estimé que son pays « pourrait prendre exemple sur d’autres Etats africains comme l’Afrique du Sud et la Tunisie qui ont parié sur ce produit touristique avec de bons résultats ». Dans un premier temps, il préconise d’étudier « la demande provenant des pays limitrophes du Sénégal » avant de s’intéresser « plus tard à celle provenant des pays développés ». Cela, quand cette filière se sera considérablement consolidée.

L’intention du Dr Mbaye Bâ étant de rester lié au monde universitaire, il a promis aussi de tout mettre en œuvre « pour matérialiser les propositions faites dans [sa] thèse ». Même si, pour l’heure, le tourisme médical est inexistant au Sénégal, le chercheur, se basant sur les données tirées de son travail de recherche, a estimé que ce secteur « pourrait être totalement viable et représenter une bonne opportunité pour le développement régional ». Pour cette raison, il a l’intention, a-t-il informé, « d’établir des contacts avec les autorités nationales pour présenter ce document et explorer les possibilités de sa mise en œuvre ».

Dr Mbaye Bâ n’a cependant pas manqué de faire part des difficultés rencontrées dans la réalisation de son travail au Sénégal où, selon lui, « il n’y a pas encore beaucoup d’informations dans les bases de données informatisées ». Une situation qui l’a poussé à procéder, pour les besoins de son enquête, à une « distribution manuelle de questionnaires ». Aussi, il a déploré, dans son pays, la quasi absence de « culture de collaboration ». Ce faisant, ses demandes de contact avec les entreprises touristiques et médicales sénégalaises ont été « souvent perçues avec suspicion ». Ces dernières « pensaient que j´étais là-bas pour les espionner », a relaté M. Bâ, informant que « sur les 40 questionnaires envoyés aux hôtels de quatre et cinq étoiles du littoral sénégalais, seuls 31 hôtels ont répondu ».

Signalons que c’est grâce à une bourse de collaboration avec l’Afrique que le gouvernement des Iles Canaries avait offerte en son temps que Mbaye Bâ a pu se rendre à l’Université de La Laguna, en 2009, pour étudier le Master en Direction et Planification du tourisme et, en 2012, s´inscrire au Doctorat qu´il vient d’obtenir.

Maïmouna GUEYE