Les Thiantas s’opposent à l’inhumation du Cheikh à Touba

La décision du Khalife des Mourides de faire inhumer Cheikh Béthio Thioune à Touba n’agrée pas les Thiantacones. Selon E-Media, certains d’entre eux avaient regagné nuitamment l’aéroport International national Blaise Diagne de Diass pour mettre la main sur la dépouille et l’acheminer à sa demeure à Medinatoul Salam où le Cheikh aurait érigé sa tombe.

« C’est un complot qu’ils sont en train de faire. La volonté du Cheikh doit être respectée à la lettre », a déclaré, au milieu de la cour de la maison du défunt à Madinatoul Salam, Jëwriñ, Moussa Touré.

Et, ce dernier d’appeler ses camarades à se rendre massivement à Touba pour empêcher l’inhumation du Cheikh dans les cimetières de Bakhiya.

« Nous allons tous nous mobiliser, dans la discipline, devant les cimetières. S’ils verront que nous sommes déterminés à faire respecter la volonté du Cheikh, ils vont reculer », a laissé entendre le Jëwriñ sous les cris et les applaudissements de ses condisciples.

Naufrage à Oussouye : Macky dépêche son Dircab

Sur instruction de Macky Sall, son directeur de cabinet Augustin Tine se rendra ce vendredi chez les familles des victimes du naufrage survenu, dimanche dernier, à Oussouye, à hauteur du village d’Enampore. Il sera accompagné du ministre de la pêche Aminata Mbengue Ndiaye, rapporte Les Echos.

Sur instruction du président de la République, Macky Sall, Augustin Tine, accompagné du ministre de la pêche, Oumar Guèye, compatit à la douleur des familles des victimes. A noter que le naufrage a fait 8 morts et plusieurs blessés. La pirogue, qui venait de l’île d’Eloubalyr, avait à son bord plus d’une trentaine de personnes. Ces dernières revenaient d’une cérémonie familiale et devaient regagner Ziguinchor en voiture. Il y a eu 24 rescapés.

Le bilan macabre est passé à huit (8) morts dont quatre enfants, rapporte Le Quotidien.

La polygamie est désormais interdite en Guinée

La Guinée Conakry interdit désormais la polygamie, sauf si la première épouse donne son accord pour permettre à son mari d’épouser une deuxième… D’après le site Libreopinionguinee, repris par L’AS, la loi a été votée par l’Assemblée nationale. Mais paradoxalement, tous les décideurs guinéens ou presque, les présidents des Institutions, juges et autres sont polygames. Cette loi faite pour plaire aux ONG et autres partenaires risque de ne jamais être appliquée, croit savoir la même source.

Un enfant meurt noyé à la plage de Yarakh

Amath Diouf, 8 ans est mort noyé lundi dernier à la plage de Yarakh. Il jouait à côté d’une pirogue en compagnie de quatre autres enfants. Son corps est toujours introuvable, rapporte Libération, qui donne l’information.

Le directeur de l’ENA avait échoué au concours de l’IGE

Libération a révélé les dessous du malaise à l’Ige suite à la nomination du directeur général de l’École nationale d’administration (Ena), Cheikh Awa Balla Fall, dans ce prestigieux corps d’élite. Le journal indique que Cheikh Awa Balla avait échoué au concours de l’Ige qu’il avait fait en même temps que l’ex ministre du budget, Birima Mangara. Ce dernier, par contre l’avait réussi avec brio.

Succession de Cheikh Béthio : Serigne Saliou Thioune intronisé

Serigne Khadim Thioune met fin à la polémique à propos de la succession du Cheikh.

Ce dernier, qui s’es prononcé sur la question, a tranché en faveur de son frère aîné, Serigne Saliou Thioune.

Il se veut clair : « Serigne Saliou Thioune « Gueule Tapée, l’aîné de Cheikh Béthio est son successeur. Nous sommes des musulmans et nous nous sommes engagés dans la voie mouride. Nous ne pouvons donc que nous conformer à sa tradition successorale. Et dans le mouridisme, c’est l’aîné qui prend la suite du père », recadre-t-il, dans Le Soleil.

Dialogue politique : Hadjibou Soumaré récuse Macky Sall

L’ex premier ministre Hadjibou Soumaré est partant pour le dialogue politique. Pour autant, le candidat récalé à la Présidentielle disqualifie Macky Sall au motif que ce dernier ne doit pas participer encore moins diriger le dialogue politique. « En me référant à votre engagement que ce mandat est votre dernier, en réponse à ceux qui vous prêtent l’intention de vouloir vous présenter à un troisième, je ne vois pas l’intérêt pour le pays et pour vous-même, de participer directement à ce dialogue politique, d’autant plus que votre présence risque de biaiser et de vicier celui-ci », écrit-il dans une lettre dont détient copie Walfadjri. Soumaré propose une haute personnalité neutre de la société civile, au dessus de tout soupçon de partialité pour diriger les concertations nationales.

Douane : L’arbitre Malang Diedhiou en chômage technique

Trois mois après avoir pris sa retraite internationale avec «effet immédiat», l’arbitre international Malang Diédhiou, Colonel de la Douane, est en chômage technique depuis octobre dernier. Le Quotidien, qui a levé le lièvre, renseigne que Diédhiou, toujours en service à la Douane, a été remplacé au Bureau de la Zone franche industrielle où il a servi pendant presque quatre ans comme chef de Bureau. Depuis, il n’a reçu aucune autre affectation, laissé au chômage par la Douane. Que lui reproche-t-on. « Rien », souligne le Cl Diédhiou. Joint par le journal, il affiche la sérénité et se dit respectueux de la décision prise par l’Autorité.

CAN 2019 : Aliou Cissé dévoile sa liste le 20 mai

Aliou Cissé va dévoiler, au plus tard le 20 mai prochain, sa liste de joueurs retenus pour CAN la 2019 prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet. Selon Les Echos qui donne l’information, le sélectionneur national va publier une liste de 27 joueurs dont quatre réservistes. Le Sénégal qui démarre son stage de préparation en Espagne, est logé dans la poule C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie.

Heures supplémentaires : Un scandale à 8 milliards

Une étude sur le système de rémunération des agents de l’administration émaille la gestion des heures supplémentaires. Le rapport livré en 2015 et dont Enquête détient copie, révèle que 8 milliards Fcfa ont été payés en toue irrégularité à des agents particulièrement privilégiés. Cette manne financière a été débloquée durant les 10 premiers mois de l’année 2015. Les heures supplémentaires ont eu des effets « pervers » et « contreproductifs » poussant certains agents à la triche. Des fonctionnaires vont jusqu’à ralentir le rythme de travail pour bénéficier des heures complémentaires.

Annulation du marché de l’eau à Suez : Serigne Mbaye Thiam dément

Le ministre de l’hydraulique a démenti l’information selon laquelle l’Agence de régulation des marchés publics (Armp) a annulé la procédure de passation du marché de l’eau accordé à la multinationale française Suez. « Je ne suis pas au courant de ce décision de l’Armp. Je n’y crois pas. Moi, en tant qu’autorité, je ne me prononce que sur un courrier officiel que je reçois de l’Armp », a déclaré Serigne Mbaye Thiam, dans Enquête. Et le ministre de préciser : «jusqu’à ce jour, nous n’avons reçu aucun courrier dans ce sens qui déboute la commission des marchés. » Le ministre préfère parler plutôt de suspension que d’annulation. Serigne Mbaye Thiam s’exprimait hier en marge d’une visite à la Sones et à l’Onas.

Décès de Cheikh Béthio : La dépouille arrive ce matin à bord d’un vol spécial

Les Thiantacones ont sorti les gros moyens pour le rapatriement de leur défunt guide. La dépouille de Cheikh Béthio sera rapatriée à Dakar ce vendredi matin, à bord d’un vol spécial AHO 658 J. L’avion (un jet privé) en provenance de l’aéroport de Bordeaux à 11 h va faire une escale technique au Bourget (Paris) avant d’arriver au Sénégal. Selon L’Observateur qui donne la nouvelle, l’avion aura à son bord une quinzaine de personnes dont de proches et talibés du Cheikh. Il n’y aura pas de levée du corps à Bordeaux mais il est prévu seulement des cérémonies de « Khassaides.»

Cheikh Béthio finalement inhumé à Touba

Le lieu où sera inhumé Cheikh Béthio Thioune est désormais connu. Le Cheikh ne sera pas enterré à Madinatoul Salam conformément à sa volonté. Sur décision de Serigne Mountakha Mbacké, le guide des Thianacones sera mis sous terre au dans la cité religieuse, où un espace de 200 m2 est déjà aménagé au cimetière Bakhiya de Touba,. « Nous les enfants de Cheikh Béthio, nous nous plions au souhait du khalife général des mourides. Serigne Mountakha nous a demandé de lui amener la dépouille de notre père. Nous sommes mourides et nous fonctionnons sous le ndigeul du khalife général de Touba », déclare Serigne Khadim Thioune, dans des propos rapportés L’Observateur. s)