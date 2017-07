Thiaroye- Wade draine des foules

Une marée humaine déferlante a accompagné, hier, le Pape du Sopi dans la banlieue à Thiaroye. Hommes, femmes et jeunes ont envahi les rues et ruelles pour témoigner et saluer la tête de liste de la coalition « Wattu Senegaal ».

La caravane de la tête de liste nationale de la coalition gagnante/« Wattu Senegaal », a drainé du monde dans la banlieue dakaroise, plus précisément à Thiaroye. Accompagnée d’une forte délégation, Me Abdoulaye Wade a été accueilli dans la liesse. Hommes et femmes, habillés en tee-shirts et brandissant des pancartes, ont scandé le nom du Pape du « Sopi » tout au long de son itinéraire. Une mobilisation qui a été bien appréciée par les responsables de la coalition et Me Wade lui-même. Il s’est juste contenté de leur faire des signes de la main. Après l’étape de Thiaroye-sur-mer le convoi s’est rendu à Mbao avant de s’ébranler pour Rufisque.

Sada Mbodj