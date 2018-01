Thierno Alassane Sall, ancien ministre  » Ousmane Sonko a dit tout haut ce que beaucoup de gens susurraient tous bas »

«Ousmane Sonko fait de son pré- nom un nom. Dans la galaxie des patriotes sénégalais il occupe une place importante. Beaucoup de Sénégalais sont découragés de la politique. Mais, il y a des personnes comme Ousmane Sonko qui continuent à entretenir la flamme et la conviction que l’on peut faire de la politique au Sénégal sans se renier. Et que l’on peut même sacrifier sa carrière personnelle pour l’intérêt supé- rieur du pays. Son courage est allié à une persévérance. Radié de sa fonction il a repris le chemin du combat en se faisant élire comme député à l’Assemblée nationale», a témoigné Thierno Alasssane Sall sur la personne de Ousmane Sonko. Sur la question du pétrole et du gaz, l’ancien ministre de l’Energie est d’avis que le courage de Ousmane Sonko a consisté à dire tout haut ce que beaucoup de gens susurraient tout bas. «Revenant de son lointain exil chinois, Aliou Sall s’est introduit dans notre pétrole et jusqu’à aujourd’hui, il tente d’ignorer et d’éviter cette question. Le mérite de Ousmane Sonko, a été de poser une question qui n’est pas seulement subjective, mais une question de fond à savoir le combat que nous devons tous mener pour que les ressources du Sénégal ne soient pas gérées de manière patrimoniale, voire familiale» , indique M. Sall. Pourtant, ajoute-t-il, dans notre Constitution, il était inscrit de manière claire que les ressources appartiennent au pays. Sur ce rapport l’ancien apériste est d’avis qu’il urge de dire les conditions dans lesquelles les contrats pétroliers ont été noués où dénoués, mais aussi qui sont les bénéficiaires de ces contrats et dans quelles conditions.

D’après Thierno Alassane Sall, la question que pose le livre de Ousmane Sonko et que pose la transparence de manière générale, c’est comment un individu peut au prétexte que la Constitution lui permet de définir la politique de la nation, prendre des décisions, seul dans son cabinet et qui engagent le pays pour des générations et des générations sans que l’on puisse revenir en arrière pour emprunter d’autres voies possibles. Il soutient que sur la question du contrat avec Total, il lui a été reproché par ses interlocuteurs de favoriser une certaine compagnie, alors que même l’option de l’Etat était de faire dans la diversification. Il rappelle également que Rufisque Offshore profond qui a été un des objets du contrat avec Total avait été détenu par Timis et que c’est quand il a été ministre de l’Energie qu’il a fait sortir Frank Timis de Africa Prétolum où il était dominant. Sous ce rapport souligne-t-il, on ne pouvait pas parler de diversification puisque Timis était une compagnie inconnue qui était sur trois blocs à savoir Cayar offshore profond, Rufisque offshore profond et Saint Louis offshore profond.

Selon Thierno Alassane Sall le débat sur le pétrole à travers le livre de Ousmane Sonko ne devrait pas s’arrêter. Prenant la parole, l’auteur de l’ouvrage, Ousmane Sonko est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à se pencher sur ce sujet. Pour lui à chaque fois que l’on veut verser dans les mauvaises pratiques et la magouille, on dit que c’est trop technique. La preuve, dit-il, un député a dit à l’Assemblée nationale que pour parler du pétrole, ilfaut comprendre l’anglais. «L’activité pétrolière est régit par un droit particulier qui est contenu dans un corpus qui s’appelle le Code pétrolier, c’est du droit et rien que du droit. On n’y parle ni chinois ni arabe», a expliqué Ousmane Sonko. Il est important, selon lui, que quand on annonce des découvertes d’hydrocarbures au Sénégal que le débat soit posé pour éviter la malédiction du pétrole. «La question des hydrocarbures ne peut pas être l’affaire de deux ou trois personnes encore moins l’affaire d’un groupuscule. C’est un enjeu national qui concerne 14 millions de personnes et qui peut constituer une formidable opportunité de mettre définitivement ce pays sur les rails du développement», souligne le leader du parti Pastef. Il argue que c’est quand les gens ont commencé à amener des éléments de preuves que le débat a changé de sens et est allé jusqu’à l’expression de menace contre les gens qui parlent de pétrole. C’est ainsi, poursuit Ousmane Sonko, que l’on est allé amener ce «mercenaire» de Frank Timis qui a débarqué pour déposer des plaintes contre 12 Sénégalais parmi lesquels, il y avait des députés dont le mandat était en cours. « Tout ceci nous a amené à dire dans quel pays on est. Un grand frère qui a le pouvoir de signature des décrets, le frère qui était mandataire et gérant de Pétrotim, le beau-père qui est Pca de Pétrosen et un membre du parti qui est aussi le Pca de la Sar », fait-il remarquer. « La méthodologie qui a été utilisée c’est de documenter le livre à travers des références que tout le monde peut avoir et confrontées par rapport à ses convictions dans le livre parce que le régime pétrolier, ce sont des textes qui commencent par la Constitution elle-même.

Ensuite c’est un texte de lois, un ensemble de documents réglementaires, notamment les décrets d’application, les documents conventionnels, mais également les arrêtés que le ministre des Mines peut prendre pour la prorogation, la résiliation et la reconduction», explique Ousmane Sonko. Ce dernier fustige dans la foulée le fait que le gouvernement rechigne à publier l’intégralité des documents, alors que les articles 17 et 34 du Code pétrolier font obligation au gouvernement de publier au journal officiel systématiquement ces documents. Il s’y ajoute d’après toujours Ousmane Sonko que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. L’ouvrage a été édité en Belgique par les Éditions Fauves, faute d’avoir trouvé au Sénégal, selon Ousmane Sonko un «éditeur téméraire qui accepte de le publier et prendre le risque de s’attirer les foudres des impôts, de la douane entre autres». L’ouvrage Comprend 3 parties. Dans la première partie, le leader des Patriotes retrace dans son ouvrage la genèse de la découverte du pétrole et du gaz, le cadre juridique et enfin des propositions.

