Thierno Bocoum à la rescousse d’Idy

A la suite de la polémique soulevée par l’ancien Premier ministre et afférente à la place de La Mecque comme lieu d’orientation du culte musulman, Thierno Bocoum, ex-député et démissionnaire de Rewmi a, dans un message posté sur sa page Facebook, tenu à faire le témoignage suivant. « J’ai longtemps cheminé avec le Président Idrissa Seck avant démissionner de son parti. Je ne compte pas revenir sur ma décision après cette démission. Cependant, je tiens à témoigner ceci : le Président Idrissa Seck aime beaucoup l’Islam, le Coran et le Prophète Mohamed (P.S.L.) »