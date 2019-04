Thierno Bocoum: « Ferdinand, ne renoncez pas à votre nationalité, battez-vous ! »

La décision de Ferdinand Coly de renoncer à sa nationalité sénégalaise a fait réagir le leader du mouvement Agir. Il a posté un message de soutien sur sa page Facebook.

« Ferdinand, ne renoncez pas à votre nationalité sénégalaise. Battez-vous Le Sénégal transcende les conflits entre sénégalais et les faits et gestes d’un compatriote quelconque, ne doivent être imputés à tout un pays.

Vous avez su prouver, dans un passé récent, votre patriotisme, avec beaucoup d’élégance, à travers le football et bien d’autres activités. Il faudra le conforter en veillant au quotidien à l’image de notre pays que vous avez beaucoup contribué à polir. »