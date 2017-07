Thierno Seydi agent de joueur ‘’Le  Barça a tenté Ismaila Sarr jusqu’au dernier moment’’

Le FC Barcelone, un des plus grands clubs de football du monde, a tenté jusqu’au dernier moment d’avoir l’attaquant sénégalais, Ismaila Sarr, qui s’est engagé finalement ce mercredi en faveur du Stade Rennais (France).

« Le Barça est revenu dans le dossier lundi et c’était une situation difficile à gérer pour tout le monde et heureusement que son père, un ancien footballeur, est bien intervenu », a expliqué l’agent de joueurs, Thierno Seydi. Seydi, agent, membre de la structure Mondial Promotion XXL, a avoué que « ce n’est jamais évident pour un jeune footballeur de voir le FC Barcelone venir frapper à sa porte ». « Vraiment, il faut se féliciter de la bonne gestion du dossier avec le père du footballeur qui a compris les enjeux et le plan de carrière qu’il faut dresser pour le jeune », a expliqué l’agent sénégalais basé en France. Selon lui, « au FC Barcelone, il serait un footballeur de complément qui sera aligné pour quelques matchs de Coupe du Roi tandis qu’à Rennes, le coach (Christian Gourcuff) a montré tout son intérêt pour le footballeur ». « Et je peux vous révéler qu’il (Gourcuff) a pris personnellement son téléphone pour l’appeler lors du stage de juin de l’équipe nationale », a dit la même source. Le technicien français, ancien sélectionneur de l’Algérie voit Sarr, natif de Saint-Louis (nord) comme « un joueur capable de prendre l’espace, la profondeur, de donner de la vitesse à ce secteur qui en manquait cruellement la saison dernière », a poursuivi Seydi. A cette période toutefois, rappelle-t-il, c’est Lille (France) qui tenait « la corde mais n’a pas pu tenir la route sur le plan financier face à la concurrence ». « En plus des garanties économiques et financières, le garçon est sûr de pouvoir jouer et de continuer sa progression avec un coach qui sait déjà dans quelle position il va le faire jouer », a-t-il dit. « Avec lui, nous avons convenu que Rennes est le club idéal pour permettre son éclosion et lui permettre de s’adapter davantage au professionnalisme européen », a-t-il fait remarquer. L’agent de joueurs a rappelé que « certains oublient qu’il est arrivé en France pour signer son premier contrat en juin 2016, soit un peu plus d’un an ». Au Stade Rennais, Ismaila Sarr pourra compter sur la présence de son coéquipier en équipe nationale, Abdoulaye Diallo qui, selon la presse française, est assuré de démarrer la saison comme titulaire. Le gardien sénégalais est en concurrence avec l’international algérien Rais Mbolhi pour le poste du numéro 1 dans les buts de Rennes.