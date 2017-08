Un accident survenu ce matin à Ndoucoura, village située entre Ngaye Mékhé et Pire dans la région de Thiès a fait 3 morts et 38 blessés. Il s’agit d’un bus qui avait quitté Ngaye Mékhé pour se rendre à Dakar. Le véhicule a perdu un de ses pneus en essayant de doubler un autre bus, informe Sud FM. Le pire s’est produit. L’excès de vitesse et la surcharge sont mis en cause

