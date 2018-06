Thiès: Une déficiente mentale jette son bébé dans un…

Attrait devant la barre de la Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès, Coura Sène, répondait au chef d’accusation d’infanticide. Selon Les Échos qui donne l’information, la déficiente mentale avait jeté son bébé de 6 mois Bara Thiaw dans un puits avant de tenter de se suicider.

Les faits remontent au 8 décembre 2008 lors que les limiers sont informés de la découverte du corps sans vie d’un bébé. Une enquête ouverte, a permis d’appréhender Coura. Interrogée, la mise en cause, a reconnu les faits d’infanticide et soutient qu’elle a voulu se suicider avec son enfant. Lors des auditions, les parents de l’inculpée ont soutenu que leur fille est atteinte de crise d’épilepsie et elle suivait des traitements à l’hôpital « Dalal Xel » de Thiès.