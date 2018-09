Thiès : Deux officiers d’Etat-civil sous mandat de dépôt

Selon L’AS, deux officiers d’Etat-civil de la commune de Thiès-Ouest ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt. Arrêtés le 2 août dernier, les mis en cause, Gora Guèye et Abdoulaye Sène ont été en flagrant délit de fraude de faux d’extraits de naissance. Les faits remontent au 27 juin dernier. Les extraits en question sont consécutifs à de faux jugements datés de l’année 2010, renseigne le journal. Ils ont tous été déférés au parquet.