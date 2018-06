Thiès : Un homme retrouvé abandonné, pieds et mains ligotés

Un corps sans vie a été retrouvé dans une maison en construction au quartier Mbour 4. La police a ouvert une enquête. La victime, Babacar Gaye, a été retrouvée ligoté des pieds et des mains dans une maison en construction. Sa dépouille a été acheminée à l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès. Où une autre dépouille a été acheminée quelques instants plus tôt. Il s’agit d’un jeune en roller qui a été heurté en pleine circulation aux environs de 12h30mn, ce mercredi, à hauteur des locaux de l’Inspection régionale des eaux et forêts de Thiès. D’après les témoignages recueillis sur place, il a été fauché par un camion alors qu’il roulait avec des patins, avant d’être projetée sous un taxi. Mame Mor Diouf, nom de la victime, avait 18 ans. Il était mécanicien.