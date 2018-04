Thiès : La police s’en prend aux journalistes

Les journalistes venus couvrir la grève des élèves des établissements de Thiès ont été brutalisés par les forces de l’ordre. On nous apprend que des journalistes ont été réprimés, notamment Cheikh Anta DIOP de la TFM et son cameraman Samba Fall. La caméra a été endommagée par un policier. L’association de la presse locale, après avoir rencontré le premier substitut du procureur, compte déposer une plainte aujourd’hui contre ce policier. Elle interpelle les Ministres de la Communication et de la Justice, le Synpics et le Cored pour que ces provocations prennent fin afin d’éviter le pire. Pour rappel, jeudi dernier également, lors de la marche contre le parrainage, les journalistes s’étaient plaints du comportement des forces de l’ordre.