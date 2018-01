Thioro Mbar Ndiaye quitte la 2STV !

Après un peu plus de 2 années passées à la 2STV, la journaliste présentatrice Thioro Mbar Ndiaye vient de démissionner. La talentueuse chroniqueuse des Rubriques « société» « people» et « portrait » de la matinale « Ce Matin C’est à Nous » et La direction de la télévision ne parlent plus le même langage et ceci depuis un bon moment, selon nos sources.

Lesquelles estiment que ce qui est reproché à la journaliste n’est rien d’autre que d’autre que de présenter des excuses à Souleymane Faye, après son passage houleux face à Bijou Ngoné.

Ainsi Thioro Mbar a décidé tout simplement de quitter la boite d’El Hadj Ndiaye.