Thomas Pesquet et Oleg Novitski ont atterri après ses six mois passés dans l’espace

Après six mois et demi en apesanteur, les astronautes ont brutalement retrouvé la gravité. Ils ont pu ressentir jusqu’à quatre fois leur poids pendant la décélération. À une dizaine de kilomètres d’altitude, les parachutes se sont déployés, freinant encore le Soyouz. Lorsqu’ils ont touché le sol, les équipes de récupération et de secours ont foncé vers le point d’atterrissage.