Comment Thomas Pesquet va revenir sur Terre

Après un séjour de plus de six mois à bord de l’ISS, l’astronaute français s’apprête à effectuer un retour mouvementé en capsule Soyouz à plus de 28.000 km/h . Retour sur les grandes étapes de ce rodéo final.

«Ce n’est pas comme si nous avions vraiment le choix!» Dans une interview à l’AFP, l’astronaute français Thomas Pesquet a évoqué mardi avec humour le retour extrême qui l’attend vendredi à bord d’une capsule Soyouz. Cette dernière va effectuer une rentrée dans l’atmosphère à plus de 28.000 km/h! Le Français embarquera vendredi matin à bord de son vaisseau spatial pour une arrivée prévue à 16h09 dans les plaines désertes du Kazkhstan (heure française). Chronologie des événements.

Avant le départ Depuis mardi, la valise de Thomas Pesquet est déjà prête. La capsule Soyouz avec laquelle il est arrivé a déjà été chargée. Outre ses effets personnels, la capsule permet de ramener des éléments d’expériences scientifiques qui ont besoin d’être analysés au sol. Tout l’espace disponible a été soigneusement optimisé comme on peut le voir sur ce cliché réalisé lors d’une ultime séance de simulation en conditions réelles.

9h: entrée dans la capsule Soyouz

Thomas Pesquet et le pilote russe Oleg Novistky prennent place à bord de la capsule Soyouz avec laquelle ils étaient arrivés en novembre dernier. Les deux hommes enfilent alors leurs combinaisons étanches, en cas de dépressurisation de leur vaisseau. L’américaine Peggy Whitson qui avait fait le voyage aller avec eux ne repartira que plus tard, lors de la prochaine rotation, contrairement à ce qui était prévu initialement. Vers 9h30, le sas du Soyouz est fermé. S’ensuivent de nombreux contrôles pour vérifier l’étanchéité et le bon fonctionnement du vaisseau.

12h46: le vaisseau Soyouz se détache de l’ISS

Le désamarrage prend trois minutes. Des ressorts comprimés poussent alors la capsule à une vitesse relative de 10 cm par seconde par rapport à la Station. Trois minutes plus tard, le vaisseau est à une vingtaine de mètres. Ses moteurs s’allument pendant 15 secondes pour s’éloigner de l’ISS. Les deux objets ne sont plus exactement sur la même orbite, il n’y a plus de risque qu’ils se croisent.

15h15: manœuvre de désorbitation

Le vaisseau Soyouz se situe maintenant à 19 km de la Station et toujours à 400 km environ d’altitude. Ils ont tous deux déjà effectué presque deux fois le tour de la Terre depuis qu’ils se sont séparés l’un de l’autre. Les moteurs sont rallumés pendant une durée de 4 à 5 minutes pour ralentir le vaisseau de quelques centaines de kilomètres/heure. Cela suffit pour qu’il ne soit plus en orbite et se mette progressivement à «tomber» vers la Terre. Il file néanmoins encore à une vitesse proche de 28.000 km/h.

15h43: séparation des modules

Le vaisseau Soyouz est fait de trois parties: un module de service, une capsule et un module orbital. Le module de service et le module orbital se détachent de la capsule. Seule cette dernière est équipée d’un bouclier thermique pour résister à la rentrée atmosphérique. Les deux autres vont se désintégrer dans l’atmosphère.

15h46: rentrée dans l’atmosphère

Le vaisseau Soyouz est à 122 km d’altitude. Les premières couches de l’atmosphère commencent à le ralentir et à l’échauffer. La température de l’air comprimé devant le bouclier monte jusqu’à près de 2000°C. Le bouclier, dit ablatif, se désagrège progressivement pour évacuer la chaleur. La température dans le Soyouz s’élève de façon significative jusqu’à une trentaine de degrés Celsius. La vitesse de la capsule passe en huit minutes de 28.000 à 800 km/h. C’est là que les astronautes encaissent la plus grosse accélération, qui peut culminer à 5G (cinq fois la gravité terrestre).

15h54: déploiement des parachutes

L’atmosphère ne ralentit plus assez fortement la capsule. Des parachutes sont nécessaires pour terminer la descente. Un premier parachute ralentit le vaisseau Soyouz de 800 km/h à 300 km/h environ avant que le parachute principal ne se déploie à son tour. Il freine la capsule jusqu’à une vitesse de 25 km/h environ.

16h09: atterrissage «en douceur»

Des rétrofusées s’allument à un mètre du sol environ pour que le contact avec le sol ne se fasse pas à plus de 5 km/h. Les astronautes qui reviennent en Soyouz se moquent gentiment du terme de «soft landing» (atterrissage en douceur) puisqu’ils comparent le choc final à celui qui serait ressenti par le passager d’une petite voiture qui serait percuté par un 4×4… Les équipes de récupérations russes viennent alors sortir les astronautes, très affaiblis, de leur capsule. Après quelques heures, Thomas Pesquet devrait néanmoins déjà pouvoir se mettre debout avant d’être acheminé en hélicoptère vers l’aéroport de Karaganda où un avion médicalisé de l’Agence spatiale européenne l’attendra. Il doit atterrir dans la nuit de vendredi à samedi à Cologne, où se situe le Centre européen des astronautes.

L’atterrissage de Tim Peake le 18 juin dernier donne une idée de l’arrivée finale et du processus de récupération de Thomas Pesquet: