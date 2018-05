Tigo : Mass Thiam prend les commandes !

Mass Thiam, proche de Yerim Sow, a été porté à la tête de Sentel Gsm Sa, qui exploite la marque Tigo. Il a été nommé par le Conseil d’administration de l’entreprise, qui s’est réuni ce mardi 29 mai sous la présidence de son nouveau président, Yérim Sow.

Jusqu’à sa nomination, Thiam était Pca de Teyliom Logistics du groupe Teyliom, qui forme avec NJJ et Axian l’alliance qui a racheté Tigo auprès de Millicom.

Diplômé de l’École des hautes études commerciales (Hec) de Montréal, le nouveau patron de Tigo « a occupé diverses fonctions dans des domaines d’activité variés sur une durée de plus de 20 ans », renseigne un communiqué de Sentel Gsm parvenu à Seneweb.

Après l’avoir félicité et lui avoir souhaité « plein succès dans sa mission de relance des activités de Sentel Gsm », le Conseil d’administration dirigé par Yérim Sow lui a tracé la voie à suivre : positionner Tigo « comme un acteur majeur dans la création d’un écosystème numérique national pour le plus grand bénéfice de (leurs) clients et aussi (du) Sénégal ».

Mass Thiam a remercié le Conseil d’administration pour le choix porté sur sa personne. Il « s’engage à tout mettre en œuvre pour le repositionnement stratégique de Sentel Gsm qui nécessitera une politique d’investissement agressive associée à des actions de rupture conduites par des équipes compétentes, talentueuses et motivées ». « L’objectif ultime étant, selon lui, de démocratiser l’accès à (leurs) services à tout moment et pour tous (leurs) clients. »

Tigo est le deuxième opérateur du Sénégal aussi bien dans la téléphonie mobile (24,65%) que dans l’Internet (24,60%). Il pointe derrière Orange (52,95% et 68,11%, respectivement).