TIGO : Yerim Sow est le nouveau PCA

Elle n’a pas perdu du temps. Après avoir finalisé le rachat de Tio, l’alliance Teyliom-NJJ-Axian, vient de nommer Yérim Sow à la tête du Conseil d’administration de Tigo. Selon les informations de Seneweb, le Pdg de Teylium dirigera sa première réunion « la semaine prochaine pour, notamment, fixer le cap ainsi que les grandes lignes de la stratégie des repreneurs ». Au début du mois, Yérim Sow et Cie avaient décliné les grands axes de leur « projet industriel ambitieux ». Celui-ci, précisaient-ils, « s’appuie sur des investissements de 70 milliards de francs Cfa » et tournera autour de « trois priorités stratégiques » : « démocratiser la téléphonie mobile et l’internet haut débit, investir dans les infrastructures pour développer les services de l’opérateur, et assurer la formation des collaborateurs pour accompagner la numérisation de l’économie sénégalaise ».