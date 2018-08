Tirage Ldc : Liverpool dans le groupe de Naples et du Psg

Liverpool de Sadio Mané, finaliste de la dernière édition a hérité d’un groupe très relevé puisque les Reds seront opposés à Naples de Koulibaly et au Psg de Neymar et Mbappé.

Très relevé, le groupe H opposera notamment la Juventus de Benatia au Manchester United de Bailly ainsi qu’à Valence et aux Young Boys d’Assalé. Dans la poule A, l’Atletico Madrid de Partey, le Borussia Dortmund d’Hakimi et le Monaco d’Aholou promettent aussi de se livrer une lutte acharnée. A suivre aussi la poule B avec le Barça, le Tottenham d’Aurier et l’Inter d’Asamoah et Baldé Keita qui vont se disputer la qualification avec le PSV Eindhoven.

Triple tenant du titre, le Real Madrid hérite d’un groupe G très abordable avec la Roma comme principal adversaire, tandis que le finaliste malheureux, le Liverpool de Salah, Mané et Keita se coltine un groupe C très relevé avec le PSG, le Naples de Koulibaly et Ghoulam ainsi que l’Etoile Rouge Belgrade de Ben Nabouhane.

Dans la poule F, on retrouve le Manchester City de Mahrez avec l’OL de Bertrand Traoré et le Hoffenheim d’un autre Algérien, Belfodil, qui retrouvera donc les Gones qui l’ont formé. A suivre aussi la poule D avec le choc entre les Marocains Harit et Mendyl (Schalke) et Belhanda (Galatasaray où évolue aussi Feghouli et Badou Ndiaye). Le Porto de Brahimi, Aboubakar et Marega compose aussi cette poule. L’Ajax de Ziyech hérite quant à lui du Bayern, du Benfica et de l’AEK dans la poule E.

Groupe A : Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Monaco, Bruges

Groupe B : Barcelone, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter Milan

Groupe C : PSG, Naples, Liverpool, Etoile Rouge Belgrade

Groupe D: Lokomotiv Moscou, Porto, Schalke 04, Galatasaray

Groupe E: Bayern Munich, Benfica, Ajax, AEK Athènes

Groupe F: Manchester City, Donetsk, Lyon, Hoffenheim

Groupe G: Real Madrid, AS Rome, CSKA Moscou, Plzen

Groupe H : Juventus Turin, Manchester United, FC Valence, Berne

Georges Emmanuel Ndiaye