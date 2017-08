Réapparue sur la scène le temps d’un week end, Titi est revenue au meilleur de sa forme et la chanteuse garde ses crocs intacts. Plus charmante et bien rodée sur scène, elle a éblouie son monde et présage d’un retour en force. La star de Allodakar vous donne rendez vous bientôt avec une surprise de taille.

Share This: