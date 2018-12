Titi était l’invitée de Pape Cheikh Diallo sur le plateau de Yewouleen. La chanteuse a été formelle sur l’avenir de ses enfants. La musique n’est pas facile avec ses multiples tentations et échecs qu’ils faut à chaque fois remonter. C’est pourquoi, l’une des plus belles voies du Sénégal ne veut pas voir sa petite famille suivre ses pas. Un vœu jusque là exhaussé et que’elle tient de tout cœur à préserver ainsi. Regardez son explication!