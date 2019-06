Titi : « Ce que je pense de mon retour à Prince Arts »

L’artiste chanteuse, Titi est revenue sur son retour au label Prince Arts après quelques mois d’absence. Selon elle, cela devait arriver, mais il n’y a jamais eu quelque chose de grave.

« Je n’étais pas là, maintenant, je suis de retour. Je pense que c’est le plus important. Prince Arts et moi travaillons depuis toujours et je pense que si nous reprenons le travail, c’est parce que chacun a besoin de l’autre. C’est quelque chose de formidable. J’en profite pour remercier tout le monde ».

Interrogée sur ses relations avec Serigne Abdou Karim Mbacké, elle, a expliqué que c’est un père. « Il compte beaucoup et fait partie de ceux qui m’ont élevé. Depuis toute petite, il n’a jamais cessé de me soutenir. Je fais partie de sa famille raison pour laquelle, je l’ai rendu hommage dans mon album.

Parlant également de ses projets, la musicienne a indiqué qu’elle va faire beaucoup de tournées, dans le pays avant d’aller à l’étranger (Paris). Une manière pour elle de faire la promotion de son album « AY NAMMANTE ».

« Il y aura une tournées régionale, nationale et internationale. Nous allons commencer par Rufisque ce samedi avant d’aller à Thiès, Mbour, Diourbel… », a-t-elle annoncé.

Pour finir, elle expliqué pourquoi ella beaucoup insisté sur l’amour dans cet album. « Il faut aimer celui qui t’aime sinon ça ne marchera pas. L’amour doit être réciproque et avant d’aimer, il faut bien ouvrir les yeux. Donc, je suis sensible mais j’ai écrit cet album sur la base de l’amour. Car, seul l’amour existe dans la vie et si on s’aime, il y aura moins de tension », a-t-elle conclu.

Titi s’exprimait à la RFM, vendredi soir, dans l’émission « Keur Gui » animée par Sidat Thioune.