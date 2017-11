Une toile vendue 10 millions de dollars à New-York

Un demi-siècle plus tard, elle réapparaît outre-Atlantique. La peinture de Kees van Dongen, Le portrait de Madame Malpel, va changer de propriétaire dans l’une des plus prestigieuses galeries d’art du monde. La maison Christies, basée à New-York dans le célèbre immeuble, a en effet annoncé qu’elle allait mettre l’œuvre en vente ce vendredi. Le chèque pour l’obtenir est évalué entre sept et dix millions de dollars (6 à 8,5 millions d’euros).

Quel rapport avec le Tarn-et-Garonne ? Il est en fait double. Elle a été exposée au musée Ingres à l’été 1966. À l’époque, Paul Duchein, le célèbre artiste de la cité d’Ingres, était le commissaire de l’exposition nommée «L’Art moderne dans les collections du Quercy». Elle avait été prêtée par un collectionneur de la cité d’Ingres, fils du patron d’une galerie d’art parisienne avec laquelle Chagall et Van Dongen avaient lié contrat, en 1913. L’exposition réunissait aux côtés de créateurs de la région, de grands noms tels Degas, Modigliani, Lhote ou encore Desnoyer.