Une tonne de drogue saisie à Tamba

La Brigade de Douane a effectué hier mardi à une nouvelle saisie 195 kg de chanvre indien dans le village de Diallocouro. La drogue était cachée dans un véhicule immatriculé en Guinée Bissau. Le convoyeur, un Sierra Léonais et le chauffeur du véhicule qui transportait cette marchandise, ont été arrêtés. A rappeler que les 20 et 29 avril derniers, 915 kg et 72 Kg de chanvre indien ont été saisis à Gouloumbou. Ce qui fait, selon Le Quotidien, un total de 1000 Kg (1 tonne) de drogue saisi en 20 jours.