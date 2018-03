Tony Yoka suspendu un an dans le cadre de la lutte antidopage

Champion olympique de boxe dans la catégorie poids lourds , le boxeur français Tony Yoka vient d’écoper d’une suspension d’un an avec sursis par la Fédération Française de Boxe pour des manquements à la réglementation antidopage. Comme le révèle le journal L’Equipe, le champion a oublié de se rendre à plusieurs contrôle anti-dopage.

« L’AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage, ndlr) a sollicité la Fédération parce que Yoka a oublié de se rendre à un rendez-vous d’antidopage » a ainsi expliqué André Martin, le président de la Fédération française de boxe à nos confrères. « Il a fallu prendre des sanctions contre lui. C’est la commission antidopage, réunie le 12 décembre 2017, qui lui a collé un an avec sursis. Il n’est pas dopé, rien du tout. C’est simplement qu’il a oublié de se rendre aux rendez-vous des contrôles qu’il a eus. Nous, on dépend de l’AFLD, qui instruit les dossiers. Ils ont insisté auprès de nous, parce que Tony Yoka, à chaque fois qu’il était convoqué, il ne venait jamais. Alors, au bout de trois manquements, l’AFLD nous demande de le passer en commission de discipline antidopage ».

L’avocat de Tony Yoka s’est lui aussi montré rassurant sur ce dossier : « Tony a péché par manque de rigueur, il assume et depuis il s’est beaucoup mieux organisé. C’est un problème de forme et de procédure plus que de fond. A aucun moment, Tony Yoka n’a tenté de dissimuler une quelconque situation de dopage, c’est d’ailleurs ce qu’a reconnu et notifié la commission antidopage de la Fédération« .