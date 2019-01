Top buteurs européens :Mbaye Diagne toujours en tête devant Messi

Absent la semaine dernière, le classement des top buteurs européens est de retour. Si plusieurs championnats n’ont pas encore repris, d’autres ont permis de voir des évolutions. Toujours en tête, Mbaye Diagne (27 ans/Kasimpasa 20 buts en 17 matches 1530 minutes), voit la concurrence revenir sur ses talons.

Rendez-vous du lundi soir, le classement des meilleurs buteurs européens est de retour. Ce week-end, la Ligue 1, la Liga, la Premier League et la Liga Sagres ont livré de beaux affrontements. Dès lors, quelques évolutions sont à constater. Pas de changement toutefois en tête puisque Mbaye Diagne conserve sa première place. L’attaquant sénégalais de 27 ans facture 20 buts en 17 rencontres et réalise une saison pleine. Le championnat turc n’a pas repris et il fait du surplace. Suspendu lundi prochain pour le match entre Kasimpasa et Çaykur Rizespor, il ne pourra pas jouer en championnat avant le 28 janvier.

En deuxième position, on retrouve Lionel Messi. Dans une forme flamboyante, l’Argentin a marqué dimanche dernier face à Getafe (2-1) et hier contre Eibar (3-0). De nouvelles réalisations qui lui permettent de compter 17 buts en 17 rencontres. Le numéro 10 du FC Barcelone devance Mbwana Samatta. Le Tanzanien est le troisième larron sur le podium. S’il n’a pas joué et que Genk reprend le championnat vendredi contre Saint-Trond, il affiche 15 réalisations en 20 matches. Kylian Mbappé se retrouve quatrième.

La belle remontée de Luis Suarez

Loin d’être flamboyant contre l’Amiens SC samedi, l’attaquant champion du monde a malgré tout inscrit un but en contre-attaque. Il se retrouve désormais à 14 buts en 13 matches. Un bilan excellent compte tenu de son faible temps de jeu. Il devance de justesse de Luuk De Jong. L’attaquant néerlandais du PSV Eindhoven n’a pas encore repris la compétition. Il retrouvera les terrains dimanche prochain contre le FC Emmen. Il a inscrit 14 réalisations en 17 rencontres. Juste derrière, on retrouve Luis Suarez. L’Uruguayen qui a eu besoin d’un match supplémentaire pour inscrire autant de buts est particulièrement en forme actuellement. Il a inscrit 1 but contre Getafe (victoire 2-1) et un doublé face à Eibar (3-0).

Footmercato