Touba – Benno Cheikh Ahad Gaindé Fatma : Une investiture gênante

Jeune et charismatique, doté d'un esprit averti et d'un humanisme inégalé, glorifié d'une générosité intégrale et d'une respectabilité hors du commun, Serigne Cheikh Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma a toujours été auréolé du diadème de Guide de convergence et d'adjonction de valeurs unificatrices. Son engagement partisan dans Benno Bokk Yakaar dont on parle, indispose. Fils de Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ibn Serigne Moustapha Khadimoul Rassoul et de la Généreuse Sokhna Baly Mbacké Bint Sokhna Maïmouna Khadimoul Rassoul, Cheikh Abdou Ahad Gaïndé Fatma est un fenil de Touba réuni et un silo de grâces. Il est de ceux que l'Oralité couronne de la tiare de Bété-Bété de la Mouridya !

Mais citoyen sénégalais accomplissant intégralement ses devoirs et jouissant pleinement de ses droits, il s’engage dans l’arène politique et défend, à Touba la Sainte-Illuminée, les couleurs de Benno Bokk Yakaar aux Législatives. Son amitié avec Macky en est indubitablement la raison. Mais une écrasante majorité de militants et responsables politiques de tout bord regrette son engagement dans l’arène des antagonismes où tout est permis de dire et de faire pour triompher, loin des effluves de la Sainte Dévotion.

Beaucoup de disciples relevant de Serigne Mouhamadou Moustapha, de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma, de Serigne Mbacké Sokhna Lo, et de Sokhna Maïmouna Mbacké la Vertueuse cadette de Khadimoul Rassoul, auraient aimé qu’il soit très en marge des contradictions politiques. Il défend les couleurs d’une majorité sortante décriée pour le compte de Macky Sall qui fait l’objet de toutes les controverses. Impunité, instrumentalisation de la Justice, Gouvernance désinvolte, Parti-pris flagrant, arrogance indigeste, sont parmi les signes identitaires du régime de Macky Sall, un régime qui est loin des valeurs enseignées par les Mystiques de Darou Khoudoss, de Taïf et Baïla.

Le Président Mamadou Dia, durant sa vie, a toujours éprouvé une délectation à rappeler la sagesse de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma quand il lui demandait de s’engager dans le parti. Et Gaïndé Fatma, Saint-Homme de Darou Khoudoss et Prince du Kajoor, répliquait : « Khadim Rassoul me suffit ! Mouhamadou Moustapha me couve et me couvre ! Seul Allah est Souverain ! Devant Lui, nul n’est fort et tous sont périssables ! »

C’était Gaïndé Fatma ! C’est l’homme politique qui le défendait mais il ne défendait jamais un homme politique. Soufi accompli, il ne possédait rien et n’était possédé par rien si ce n’Allah ! « Adiya ak Moyane, lo lekk mou ress », (« Oboles et Tributs te sont digestes et légitimes »), fut le chœur des louanges en son honneur ! Mais ce fut lui Gaïndé Fatma le Mécène et le Généreux !