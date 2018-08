Touba: Un des chambellans du khalife accusé d’escroquerie

Un nouveau scandale est sur le point d’exploser à Touba. Celui-ci fait suite à celle de l’affaire Mamadou Soumaré, il y a quelques semaines, placé en détention dans l’affaire d’escroquerie et d’abus de confiance dont Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le porte-parole du khalife général des mourides est la victime.

Cette fois-ci, selon Seneweb, c’est un Modou-Modou (émigré) d’Espagne, El Hadji Tamsir Lo qui serait dépouillé de cinquante trois (53) millions FCFA par un des chambellans de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le khalife général des mourides. D’après l’émigré qui indique avoir versé ladite somme au proche du khalife, ce dernier devait intercéder auprès du guide mouride pour qu’il récupère ses six terrains.

Sauf qu’après plusieurs mois d’attente, El Hadji Tamsir Lo n’a ni vu de terrain encore moins la couleur de son argent déjà déboursé. Et comme si cela ne suffisait pas à son malheur, le chambellan en question ne s’arrêtait pas à le raccrocher au nez, mais les rares fois qu’il décrochait, il lui balançait des vertes et des pas mûres, non sans lui proférer des menaces.

Finalement, l’émigré qui a décidé de porter l’affaire en justice, a saisi ce vendredi, le procureur de la république, près du tribunal de grande instance de Diourbel. Même si jusque-là l’identité du mis en cause n’a pas été dévoilée, certaines sources dignes de bonne foi révèlent qu’il s’agit d’un des plus influents membres de l’entourage du khalife.