Touba en deuil: Serigne Abdou Aziz Mbacké Ibn Serigne Modou Bousso Dieng rappelé à Dieu

La communauté mouride et, notamment, la famille de Serigne Falilou Mbacké est en deuil. Serigne Abdou Aziz Mbacké, fils de Serigne Modou Moustapha Mbacké Falilou, plus connu sous le nom de Serigne Modou Bousso Dieng, est rappelé à dieu, ce mardi. Le disparu, âgé d’à peine une trentaine d’années, résidait à Dakar, aux Parcelles Assainies. Il était très effacé et rigoureux dans l’observance des préceptes de l’Islam. Selon nos sources, il a été emporté par un asthme sévère.