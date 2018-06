Touba lâche Idy: Le Khalife des Mourides dément !

Logiquement, la presse Sénégalaise, au vu des derniers développements nés de la sortie d’Idrissa Seck épilogant sur la centralité de la Mecque dans l’islam, a déduit que le patriarche de Darou Minane s’adressait à l’ancien Premier ministre , le rectifiant sans le citer nommément. Une précision supplémentaire a été apportée par Serigne Moustapha Abdou Lakram Mbacké.

Dans son discours, Serigne Moustapha Abdou Lakram se chargera d’abord de faire quelques précisions d’usage. » Je parle au nom du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

« Le discours du khalife a , toutefois,, semblé créer quelques incompréhensions dans ce pays. Je suis venu juste donner les raisons qui avaient amené le Khalife Général à parler ».

Il poursuit: « Le Khalife me recommande de signaler qu’il voulait juste dire sa volonté de ne pas outrepasser les recommandations de Dieu de son prophète Mouhamed Psl et de leur Serviteur Serigne Touba. Il a juste voulu appeler au calme et à la sérénité , appeler au redressement des comportements et au pardon réciproque entre musulmans. Il tient à dire qu’il n’a jamais été dans ses intentions d’exclure qui que ce soit de la voie mouride ou de dire que tel ou tel est un musulman, un mouride ou ne l’est pas du tout. »

« Cheikh Bassirou s’était juste limité à dire qu’avant d’être mouride, il faut d’abord être un musulman. Le Khalife rappelle qu’il est le premier à devoir répondre de ce postulat. Par conséquent, c’est une responsabilité personnelle pour chacun d’entre nous de s’engager ou non dans le Mouridisme. Ceci étant dit, jamais il n’a été dans ses intentions de viser Idrissa Seck intuiti personae ou un autre d’ailleurs ». Une précision de taille qui semble être, cette fois-ci, l’élément central de la nouvelle déclaration », a-t-il ajouté.

Serigne Mountakha Mbacké de décliner sa feuille de route, selon Serigne Moustapha Mbacké Abdou Lakram. » Le Khalife rappelle qu’il ne fait point de politique et qu’il n’en fait faire à personne. Il est enclin à prendre soin de l’héritage de Serigne Touba.