Touba: L’explosion d’un pneu tue un apprenti

Un mort sur le coup et un blessé dont le pronostic vital est engagé : tel est un bilan d’un accident spectaculaire survenu ce dimanche à Touba. L’explosion d’un des pneus d’un camion gros porteur stationné non loin du poste de contrôle de police de Touba Darou Marnane est à l’origine du drame.

C’est alors que les deux apprentis s’activaient au remplacement du pneu, qu’ils n’avaient pas pris soin de dégonfler, que l’explosion a eu lieu. Sous la violence de l’explosion, les deux jeunes gens ont été projetés sur une dizaine de mètres.

Le plus jeune des deux est mort sur le coup, alors que l’autre s’est retrouvé avec des fractures et un violent traumatisme crânien. Le corps du défunt et le blessé ont été transportés à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.