Touba Le neveu sectionne les doigts de son oncle

Saliou Mbaye st cruel, malgré son jeune âge. A 20 ans, son goût du sang fait peur à ses camardes au village de Touba-Naydé qui n’osent pas le défier. Pour une raison ou ne autre Salou Mbaye n’hésite jamais à se fier à sa machette pour régler ses comptes contre ses protagonistes. Mias cette fois-ci, le jour des faits, il y a plus de deux semaines, il s’en est pris à son oncle Sadibou Sow avec qui il a pris du thé jusqu’à un peu tard dans la soirée en compagnie d’autres personnes selon L’Observateur. Il attend son oncle devant al porte pour l’attaquer avec sa machette. C’est ainsi que Sadibou Sow se débattait et sous la violence du coup de machette, il perd quatre doigts de sa main droite. Pris de panique et conscient de la gravité de son forfait. Il prend la fuite. Devant la barre , il a été condamné à trois ans de prison ferme et à payer à son oncle vingt millions f cfa pour toutes causes et préjudice confondus.