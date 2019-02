Serigne Khassim Mbacké: Macky a déjà gagné au 1er tour

La visite de Macky à Mbacké et Touba rassure le mouvement «And Dollèl Macky pour un 2ème mandat». Le coordonnateur de cette structure de soutien à la politique du Président de la République, Serigne Khassim Mbacké, qui a effectué une descente au niveau des quartiers périphériques de la Ville Sainte de Touba est convaincu que Macky passera au 1er tour. Ce, après les prières du khalife des Mourides. Accompagné de son état-major, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul a largement sensibilisé sur les belles réalisations du régime marron-beige : «Nous procédons à ces visites de proximité, de courtoisie auprès des populations des quartiers déshérités, communément, appelés «Santhianes», pour partager avec eux les dures réalités, mais aussi essayer de trouver des solutions. Nous leur expliquons les ambitions qui animent le Président Macky à leur égard. Il est très sensible à leur sort et promet de les soutenir autant que faire se peut», s’est-il expliqué. Serigne Khassim de poursuivre : «Nous voulons aussi préparer l’arrivée, demain, de notre candidat à Mbacké pour le lancement officiel de notre campagne en vue des joutes électorales du 24 février prochain. Nous sommes d’avis que Macky est le candidat idéal pour propulser le Sénégal vers l’émergence. Sur ce, nous entendons sillonner Touba, le département de Mbacké, des villages du Saloum comme Gossas, Tchiki, Colobane, Sorokhogne, Ndiaye Diombagnaw, etc. Nous profitons de cette occasion pour féliciter et remercier Monsieur Dora qui nous a beaucoup soutenus. Voilà un homme qui ne cesse de s’investir pour la victoire au premier tour de son Excellence Monsieur Macky Sall.»

G.E. NDIAYE