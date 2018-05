Touré kunda revient avec «Lambi Golo»

Touré Kunda revient sur scène. Le mythique Groupe va mettre sur le marché un nouvel opus dénommé « Lambi Golo. » Les chansons de l’album «ont été cultivées pendant de nombreuses années et enregistrées dans ce qu’on appelle « village studio » pour préserver l’essence de la vie et évoquer la perte de valeurs pour des générations confuses». L’album se caractérise comme un projet ambitieux de l’héritage pionnier du groupe, «une ceebu jën musicale à la fois énergique et tendre… un vibrant mélange de mbalax, de rythmes casamançais, de funk, de pop rock et de reggae et une invitation ouverte à danser, à rêver et à espérer», soutient l’un des frères. «En tant que passionné de danse et de rêve (je peux prendre ou laisser l’espoir), ce disque semble étrangement parfait!», laissent entendre les deux frères dans Les Echos.